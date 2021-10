Ripristinata la viabilità nel tratto compreso tra svincolo Pollina-Castelbuono e Cefalù

Si segnala il rispristino della viabilità autostradale nel tratto compreso tra gli svincoli di Castelbuono e Cefalù. Il tratto autostradale era stato chiuso nella giornata di ieri in seguito ad alcuni incidenti causati dal distacco di un pannello dalla parete di una galleria, il traffico dirottato sulla statale 113 ha causato non pochi disagi per gli automobilisti, dunque già dalla tarda serata di ieri la normale viabilità è stata ripristinata.