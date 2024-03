Risposta scritta all’interrogazione della Costituente in merito ai lavori di potatura nel territorio comunale

(Riceviamo e pubblichiamo) – In riferimento all’interrogazione presentata da Lei e dai Consiglieri comunali del gruppo politico “Costituente per la Castelbuono di domani”, in cui si chiedono chiarimenti sull’intervento di potatura di alcuni alberi sul territorio del Comune di Castelbuono, con la presente diamo in modo dettagliato le risposte alle domande poste:

1. Non vi è stato nessun affidamento di lavori. Infatti, le potature sono avvenute con l’utilizzo di mezzi del Comune, sotto la direzione di dipendenti comunali. Questi si sono fatti coadiuvare da un soggetto, assunto tramite indicazione dei servizi sociali, che ha eseguito le indicazioni date dai dipendenti comunali.

2. e 3. I dipendenti comunali, che hanno esperienza e che già in passato hanno praticato questo servizio, si sono basati sulle pratiche agronomiche già applicate in precedenza. Basta ricordare che negli anni ’90 e tra 2002 e il 2007, si sono attuate queste pratiche di potatura.

Non abbiamo ritenuto necessario mettere a conoscenza la Sopraintendenza, in quanto, come fatto con le potature precedenti, non si è mai chiesto il parere.

Per quanto riguarda il beneficio dell’Ente in termini di incasso per la vendita della legna, è una domanda che riteniamo marginale. Infatti il quantitativo di legna prodotta dalla potatura dei frassini nel viale Castello non ha superato i 2000 kg e l’incasso relativo è di € 200. I proventi derivanti dalla legna prelevata dai cittadini sono versati nel conto corrente del Comune nel seguente

iban IT23G0897643220000000305246.

6. La legge n. 113 del 29 gennaio 1992, che prescrive di piantare un albero per ogni neonato, è difficile da applicare. Infatti, per poter effettuare la piantumazione degli alberi dedicati ai nuovi nati, bisogna organizzare e mettere insieme diversi soggetti, cosa abbastanza difficile. A nostra conoscenza, pochi comuni attuano questa legge.

L’Amministrazione comunale di Castelbuono, nel corso degli anni, ha messo a dimora diversi alberi. Solo nell’area adiacente al Cimitero si possono contare più di 200 piantine. Abbiamo piantumato alberi anche nelle scuole materne “Spoleto” e “Pistorio”. Attualmente, abbiamo messo a dimora diverse piante al Parco delle Rimembranze e in molte scarpate del territorio del Comune di Castelbuono. Da ricordare che in diverse occasioni, l’Azienda Forestale Demaniale ha messo a disposizione centinaia di piantine che sono state consegnate ai cittadini quando conferivano i rifiuti presso l’Isola Ecologica. E’ nostro intendimento continuare in quest’opera di messa a dimora di altre piante in tutti gli spazi disponibili nel territorio del Comune. Per maggiore precisazione sul perché abbiamo utilizzato questo tipo di potatura, vorrei ricordare che ogni anno migliaia di alberi cadono, abbattendosi su case, strade, automobili e persone a causa del vento o dell’ammaloramento del tronco e dei rami, dovuto a fattori come infiltrazione dell’acqua e attacco di batteri che rendono fragile la struttura degli alberi. Per tale ragione abbiamo ritenuto di abbassare la chioma delle piante.

Anche Castelbuono è stato interessato da questo fenomeno. Infatti, nel parcheggio dietro il Castello, due piante a cui non è stato fatto il taglio della chioma, sono cadute a causa del forte vento e della fragilità dei tronchi e delle radici, provocando danni a due auto parcheggiate.

Riteniamo di avere dato le motivazioni che ci hanno indotto a questo tipo di intervento, che ricordo mormalmente viene eseguito ogni 10 anni, mentre negli altri anni abbiamo operato solo con interventi di allegerimento dei rami. Inoltre per l’impegno profuso giornalmente nella salvaguardia del nostro territorio sul piano ambientale, riteniamo di poterci annoverare tra le comunità virtuose per la tutela dell’ambiente.

L’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

Il Sindaco

Castelbuono lì 27.03.2024 F.to Sig. Mario Cicero