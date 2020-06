Ritornano gli americani a Castelbuono. In programma l’arrivo di 2000 turisti

A conclusione di precedenti contatti la Pro Loco ha ricevuto nei giorni scorsi uno dei più importanti Tour Operator statunitense.

Si è in attesa solo che gli Stati Uniti riaprano le frontiere in quanto i pacchetti turistici, a detta dei titolari, sono stati tutti venduti.

Visiteranno Castelbuono, per il prossimo anno “turistico” (dovremmo iniziare a settembre fino a giugno 2021) circa 2.000 turisti americani, suddivisi in 133 giornate, che ceneranno a Castelbuono in un nostro ristorante. Promettenti contatti sono stati già intrattenuti con diversi titolari.

Sono in corso anche delle trattative con gruppi musicali che avranno il compito di allietare i turisti.

Questi gruppetti di americani, formati da 10/15 componenti, sono noti a Castelbuono. Da diversi anni, infatti, li abbiamo assistiti lungo un itinerario storico-esperienziale concordato con il medesimo T. O. e che per il futuro, con qualche novità, è stato confermato.

La Pro Loco continuerà, come da propria mission, a promuovere il nostro territorio con interventi concreti.

Che questo primo episodio possa servire da incoraggiamento per tutto il settore che, a Castelbuono ma non solo, è stato duramente colpito da Covid 19.