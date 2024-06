Rivelati i finalisti della talent competition che permette di suonare a Ypsigrock

In attesa delle ultime aggiunte in lineup previste per le prossime settimane, vi comunichiamo gli esiti della prima fase della talent competition “Avanti il Prossimo…2024“.

I finalisti del contest di quest’anno che si esibiranno a Ypsigrock sono: Laura Masotto, EMMA, Nepobaby, RIP, Kyoto e Buckwise.

Nel complimentarci con loro, vogliamo ringraziare i quasi trecento artisti che hanno partecipato alla selezione.

Ricordiamo che la seconda fase del contest, come da bando, prevede la presenza di una giuria di qualità, chiamata a giudicare le esibizioni live dei finalisti durante il festival. E, grazie a un contributo previsto dal Nuovo IMAIE per chi rientra nei parametri del bando è in palio un premio del valore di 10.000€ da investire in un tour per chi vincerà la seconda fase del concorso.

Per conoscere meglio i finalisti, vi consigliamo di ascoltare e salvare la nostra playlist ufficiale.

Inoltre informiamo che il 70% degli abbonamenti Full Festival Pass (validi quattro giorni, dall’8 all’11 agosto) e il 70% dei biglietti giornalieri per giovedì 8 agostosono stati già venduti!

Se siete interessati, vi consigliamo di affrettarvi!

Vi ricordiamo che su DICE attualmente sono in vendita gli abbonamenti in rapido esaurimento e i biglietti giornalieri per il festival.

Si può acquistare tramite Bonus Cultura (18App, Carta Docente, Carta Cultura) solo sul circuito Mailticket.

Le prenotazioni per tutti i prodotti dell’Ypsicamping e le prenotazioni per le navette extra Castelbuono-Cefalù sono invece disponibili solo sul nostro shop online.