“Run 5.30 – Castelbuono”, Venerdì 26 giugno la corsa delle 5.30 (del mattino)

Run 5.30 – Castelbuono

Il The Most Informal Running Club Ever, gruppo di runner amatoriali, già organizzatore di indimenticabili eventi sportivi, tra cui la “corsa dei Babbi Natale”, vi invita ad essere partecipi alla “Run 5.30 Castelbuono, che si terrà il prossimo venerdì 26 giugno alle ore, manco a dirlo, 5:30 del mattino (appuntamento h 5:00), in piazza Castello.

Tutti insieme per correre 5,3 km non competitivi nel cuore del nostro paese alle 5.30 di un giorno lavorativo per promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo come fonte di nutrimento, la cultura dello stare insieme, e l’esperienza di correre nel contesto in cui di norma viviamo e lavoriamo. Tutto questo, con un evento sostenibile a impatto zero.



La Run 5.30 è un progetto di sport, benessere e socialità che si svolge ogni anno in diverse città Italiane (e.g., Verona, Milano, Palermo, Torino, Modena) e ad esso prendono parte runner occasionali e amatori di tutte le età. Non è una competizione, ma una occasione per condividere tutti insieme il piacere di correre e sorridere facendo sport all’alba.

è il riferimento per l’orario, il passo e la Ok, ma perché proprio alle 5.30 del mattino (e non del pomeriggio)?

per promuovere l’attività fisica quotidiana;

per scoprire la città in un’atmosfera unica;

per respirare l’aria pulita e sentire i profumi dei fiori e delle piante;

perché la giornata è sempre così piena di impegni;

perché con un po’ di movimento, inizio meglio la giornata;

perché non c’è traffico;

perché non rubo tempo alla famiglia;

perché il fine settimana non voglio rinunciare alla gita al mare o in montagna;

perché… basta poco per essere felici!

Anche la 5.30, come molte altre attività sportive, e più in generale culturali, ha subito l’impatto dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Per non mancare l’edizione 2020, considerato anche che è una attività che si svolge all’aria aperta, gli organizzatori hanno pensato di dare vita a versioni “virtuali” della Run 5.30. Infatti, diversi gruppi di runner amatori stanno dando vita a versioni ridotte (per numero di iscritti) di Run 5.30, anche in piccoli borghi, da nord a sud del paese. Tutti questi eventi saranno virtualmente collegati, in quanto tutti gli eventi si terranno allo stesso orario e nelle stesse modalità. Dei singoli eventi saranno condivise delle foto sui social network, quindi la connessione tra gli eventi sarà anche digitale.

A Castelbuono l’appuntamento è per le 5:00 in punto di venerdì 26 giugno 2020 in piazza Castello., in modo da essere pronti per la partenza delle 5.30. La partecipazione all’evento è gratuita.

A fine corsa è prevista una colazione ristoro autofinanziata e in parte (si spera) offerta da sponsor locali. Chiunque volesse collaborare/contribuire all’iniziativa è il benvenuto.

Si raccomanda di indossare una maglietta nera, possibilmente senza stampe. A ciascun partecipante verrà distribuito un pettorale per l’occasione.

Per iscrizioni e informazioni contattare the Most Informal Running Club Ever ai seguenti numeri:

Vincenzo Vignieri: 3888067836

Domizia Mazzola: 3807979404