Sabato 20 e domenica 21 aprile torna la Festa delle verdure di Isnello

La 17esima edizione della Festa delle Verdure Tradizionali e Antiche delle Madonie, manifestazione unica nel suo genere, organizzata dalla Proloco Isnello col supporto del Comune di Isnello e il patrocinio degli Assessorati Regionali dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e della Città metropolitana di Palermo, animerà questo fine settimana.

Un ricco calendario caratterizzerà sabato 20 e domenica 21 aprile.

Nella mattinata di sabato 20 aprile, mostra e degustazione delle Verdure per gli studenti dell’I.C. Minà Palumbo di Isnello e passeggiata alla scoperta della raccolta in campo, a cura della Proloco di Isnello e Aromatiche Madonie.

Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle 17.30 presso l’Auditorium del Centro Sociale, una interessante tavola rotonda, con tanti ospiti, sui benifici delle Verdure per una alimentazione sana e come prospettiva di sviluppo per il territorio madonita.

Domenica 21, una giornata imperdibile: il centro storico del Comune di Isnello sarà animato per tutta la giornata da diverse iniziative!

Per tutta la giornata, sarà allestita una mostra mercato con le eccellenze e le produzioni artigianali del territorio, sarà possibile fare esperienze e visite guidate, degustare i deliziosi piatti preparati dai volontari della Proloco Isnello, assistere ad un imperdibile show cooking col Prof.Mario Marchese a cura dell’ I.C. “Mandralisca” di Cefalù e molto altro ancora.

Dalla mattinata e per tutto il giorno, tanto divertimento per grandi e piccini con i balli folk e i canti popolari dell’ Auser di Polizzi, le arti circensi e il teatro di strada di Mario Barnaba e l’Ass.Kiklos e la musica jazz della The Dixie Kings Street Band.

Di seguito il programma dettagliato, con tutti gli orari delle iniziative.

FESTA DELLE VERDURE TRADIZIONALI ED ANTICHE DELLE MADONIE 2024

17ma EDIZIONE

PROGRAMMA

SABATO 20 APRILE

ORE 09.30, Auditorium del Centro Sociale:

RACCONTI E TRADIZIONI CULINARIE SULLE VERDURE SPONTANEE

Gli alunni delle Scuole di Isnello incontrano i soci della Pro Loco. A seguire degustazione delle verdure, a cura dell’IPSSEOA “Mandralisca” di Cefalù.

ORE 10.30 – 13.30: Escursione guidata nelle campagne di Isnello. Riconoscimento delle verdure spontanee sul campo. Partenza dal Centro Sociale.

ORE 17.30, Auditorium del Centro Sociale:

TAVOLA ROTONDA: “Verdure spontanee: Alimentazione sana e opportunità produttive”

Saluti istituzionali: Avv. Marcello Catanzaro, Sindaco di Isnello. Prof. Mario Fiorino, Pres. ProLoco Isnello

Interverranno:

– Prof. Giuseppe Di Noto, Botanico

– Prof. Biagio Agostara, oncologo – IDIMED

– Dott.ssa Francesca Cerami – IDIMED

– Dott. Dario Cartabellotta, Dir. Gen. Dipart. Agricoltura, Ass. Reg. dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

– Prof. Vincenzo Guarnieri, Dir. Scol. I.I.S. “Mandralisca” Cefalù

– Dott. Salvatore Caltagirone, Comm. Str. Ente Parco delle Madonie

– Dott. Alessandro Ficile, So.Svi.Ma

– Dott. Dario Costanzo, GAL Isc Madonie

– Dott. Rosario Genchi, EU Consulting

– Santina Grisanti, Sapori Siculi

Modera: Luciana Cusimano, Ass. Cultura, Politiche Giovanili e Servizi Turistici di Isnello

DOMENICA 21 APRILE

ORE 10.00 – 19.00, centro Storico di Isnello:

– Show Cooking “Tradizione e innovazione della Cucina siciliana” dell’IPSSEOA “Mandralisca” di Cefalù con il Prof. Mario Marchese. Ore 12.30, Piazza Mazzini

– Degustazione di piatti a base di Verdure Tradizionali delle Madonie, a cura della Pro Loco Isnello

– Mostra-mercato delle eccellenze territoriali

– Animazione per grandi e piccini a cura di:

Gruppo Canti e Balli Popolari itineranti dell’Auser Polizzi Generosa, ore 11.30 – 15.30

Arti e Teatro di Strada con Mario Barnaba e l’Ass. Kyklos:

ore 11.00, Auditorium del Centro Sociale: Laboratorio per bambini “Il circo immaginario”

ore 12.00 – 13.30, Trampolieri itineranti

ore 12.30, Piazza Impastato: Spettacolo di giocoleria comica e clown

ore 17.30 – 19.00, Trampolieri itineranti

ore 18.00, Piazza Impastato: Spettacolo di bolle di sapone giganti

ore 19.00, Piazza Impastato: Spettacolo di Teatro di Strada

Musica Jazz con The Dixie Kings Street Band, spettacoli itineranti, ore 16.00 – 19.00

VISITE GUIDATE ALLA CHIESA MADRE E ALLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO

a cura di Don Domenico Sideli e dei Volontari del Servizio Civile

ore 12.00, 15.00, 17.00. Punto di raccolta visitatori, Piazza Mazzini

Esperienze e battesimi della sella con asini e muli a cura dell’ Azienda Agricola Crupi Paolo e Scuderia Equi Navarra.

Sfilata di asini bardati lungo il centro storico, dalle ore 11.30

Esperienze dalle ore 12.00 alle ore 16.00, Parco urbano Chico Mendes.

Non prendete altri impegni e venite a godervi un fine settimana unico ad Isnello!

Il Sindaco

Marcello Catanzaro Sindaco

L’Assessora alla Cultura, alle Politiche Giovanili e ai Servizi Turistici

Luciana Cusimano