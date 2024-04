Sabato 6 aprile a Spazioscena lo spettacolo “Rivelazioni”

Sabato 6 aprile alle 21:15 a Spazioscena lo spettacolo “Rivelazioni”, per la regia di Giada Baiamonte e con Fabiola Arculeo, Giada Baiamonte e Marzia Coniglio.

Di seguito qualche informazione sullo spettacolo:

SINOSSI

Una donna e quello che ha da dire, nient’altro. Il bisogno di mettere in chiaro quello che ha dentro, di liberarsene, forse di condividerlo con qualcuno che ascolta che può capirla ma che non è necessario aggiunga niente.

Con ironia e disincanto si presentano una dopo l’altra e ci regalano qualcosa di loro, questo è “Rivelazioni”. Muse, divinità, ingenue, sante, peccatrici, illuse e pazze sono le donne di Annibale Ruccello, Gloria Calderon Kellet e Stefano Benni. Eccezionali e ordinarie, donne con cui si può ridere di gusto, donne che hanno l’esigenza di manifestare la propria natura.

NOTE DI REGIA

Ognuno di noi ha qualcosa da dire e, diciamoci la verità, parlare senza venire interrotti è bellissimo; per questo abbiamo individuato nel monologo la maniera più semplice per raccontare qualcosa dell’universo femminile.

Personaggi diversi tra loro che si racconteranno in maniera schietta, sincera e brillante. Proprio l’ironia (e soprattutto l’autoironia) di queste donne riuscirà a conquistare il pubblico, che non potrà fare a meno di simpatizzare con loro.

L’atmosfera frizzante e spensierata sarà sottolineata da una colonna sonora altrettanto accattivante con la musica dance indimenticata di Gloria Gaynor, da costumi sorprendenti e da una scenografia semplice e colorata.

INFO E PRENOTAZIONI

associazionespazioscena@gmail.com / 346 6209451

Puoi anche acquistare già il tuo biglietto cliccando QUI

Per richiedere gratuitamente la tessera di Spazioscena basta compilare questo FORM