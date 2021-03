Salgono a 13 i positivi a Castelbuono

[aggiornamento pagina FB del comune] I positivi al tampone molecolare, comunicati in seguito ad aggiornamento generale, sono attualmente 13 (di cui nessun ricoverato). Non si attendono al momento altri esiti molecolari da test antigenici rapidi risultati positivi, come comunicato nei giorni scorsi. I dati sono stati comunicati dall’ASP alla mail del comune. Non si registrano nel dettaglio cittadini negativizzati e cittadini per i quali è stato disposto la fine dell’isolamento.