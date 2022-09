“Sali, zùccaru e feli”. Al museo Francesco Mina Palumbo presentazione del nuovo libro di Cinzia Pitingaro

Ascolta l'articolo

”Sarà presentato il prossimo 10 settembre, presso la Sala Morici del Museo Naturalistico di Castelbuono, “Sali, zùccaru e feli”, il nuovo libro di poesie di Cinzia Pitingaro, una raccolta multitematica di poesie dialettali che parlano della Sicilia, dei suoi paesaggi, dei suoi profumi, dei suoi colori, ma anche di alcune problematiche sociali di ampio respiro.

“Cinzia Pitingaro, consapevole della fugacità del tempo, ha inteso fissare nei suoi versi in dialetto siciliano un vissuto che, pur circoscritto alla Sicilia, si fa universale per i contenuti comuni a tante altre realtà in ogni angolo del mondo”, così scrive il giornalista e scrittore Giucar Marcone nella prefazione della raccolta

“rivestita graficamente dalle edizioni Del Poggio e arricchita da riproduzioni di dipinti di Francesco Alessi ed Enzo Di Garbo che ben si amalgamano con i testi delle poesie”.

A dialogare con l’autrice, dopo i saluti istituzionali da parte dell’Assessore, Dott.ssa Annalisa Genchi e del Presidente del Consiglio di Biblioteca, Prof. Antonio Ciolino, sarà la Prof.ssa Francesca La Sorte.”