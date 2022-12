Salto ostacoli: podio per l’Ippo Club Cefalù 

Ascolta l'articolo

Un primo posto e ottimi piazzamenti in sella ai loro pony per i piccoli allievi dell’Ippo club di Cefalù in gara alla seconda edizione del Sicilia Pony Show presso il Club Ippico La Palma di Messina. Sul gradino più alto per il trofeo salto ostacoli LP 50 è salita Fiammetta Profeta, 11 anni, in sella a Sally.

La giovane allieva cefaludese ha concluso con zero penalità, in un tempo di 22”11. Coordinati dall’istruttore Filippo Serio, al suo esordio, nella categoria A1 si sono distinti Alessandro Coco, Giorgio La Barbera e Francesco Marannano, tutti di 6 anni, che hanno ottenuto il quinto posto. Per la categoria A2: Egle Battaglia, 9 anni, e Rebecca Marullo, 8 anni, si sono classificate in sesta posizione.

E ancora Fiammetta Profeta con un quarto posto nella categoria A3 dei Pony Games e un quinto posto nella categoria Run&Ride. L’istruttrice Alice Paganello, nella giornata di Domenica, ha presentato le sue allieve volteggiatrici che si sono esibite con precisione ed eleganza. “ I nostri allievi gara dopo gara stanno dimostrando di potere competere davvero a tutti i livelli – dice l’ist