“Saluti da…”. Da domani all’Osterio Magno la mostra di cartoline storiche e artistiche

Al via da sabato 20 luglio all’Osterio Magno la mostra “Saluti da…”, un’esposizione di cartoline storiche ed artistiche visitabile fino al prossimo 30 settembre.

Sarà possibile ammirare pezzi unici come le cartoline artistiche di quattro grandi firme del panorama pittorico cefaludese, gli artisti: Giuseppe Forte, Patrizia Milazzo e Benedetto Morello, ancora in attività presso le loro botteghe nella cittadina normanna e Giuseppe Cimino, grande artista scomparso nel 2019.

Inoltre, saranno esposte delle cartoline storiche di collezionisti appassionati di Cefalù e del territorio madonita: Vincenzo Lagrua, Roberto Maranto, Luciano Schimmenti, Fabio Sunseri e Sandro Varzi.

La mostra, curata dalla Cooperativa Sociale Il Segno, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 nei mesi di luglio e agosto, e dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 nel mese di settembre.

L’ingresso è gratuito per i soli residenti a Cefalù mentre per gli altri visitatori sarà possibile accedere alla mostra con un ticket di € 2,00 o con il biglietto per la visita agli Itinerari della Cattedrale di Cefalù.

Per informazioni è possibile visitare il sito visitduomocefalu.it

, oppure scrivere a info@duomocefalu.it

e chiamare il numero 0921926366.