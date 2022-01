Salvatore Baggesi lascia la ristorazione dopo 40 anni e saluta con un commosso ringraziamento alla nostra comunità

Salvatore Baggesi lascia la sua quarantennale carriera da ristoratore, insieme a Natale Conoscenti rivoluzionò il modo di fare ristorazione a Castelbuono. In basso il commosso messaggio di ringraziamento alla comunità

Nelle imprese umane c’è un un’inizio e una fine per tutto. Spesso ci crediamo eterni, indistruttibili, insostituibili. Ci adoperiamo indefessamente per gli scopi che desideriamo raggiungere. È fortunato chi può dire di sé stesso di avere ultimato la strada che pensava di percorrere. È fortunato anche chi ha dovuto subire rallentamenti prima di fermarsi in prossimità dei traguardi sognati purché consapevole di avere fatto a pugni con le avversità che minano il cammino del proprio sentiero di vita . Ebbene sì, carissimi Amici, a me , si proprio a me capita di dovermi fermare .

Mi fermo e guardo indietro….vedo in fotogrammi ora sbiaditi ora in bianco e nero ora in …..tecnicolor i miei 40 e più anni di lavoro al servizio della gente che viene ad incontrare il cibo nei ristoranti. L’incontro della gente con il cibo è sempre misteriosamente alchemico. Ma sapere cogliere il mistero e l’alchimia di un un’incontro è nella capacità del ristoratore. A tavola si manipola il cibo ma, ancor di più si metabolizza la Civiltà. Nell’arco di ingresso del mio ristorante che mi accingo a lasciare, campeggia un detto dello scrittore latino della decadenza Publio Sirio ,”Plures Amigos mensa quam mens concipit “per volere dire quanto la Tavola attragga gli uomini attorno a se, favorendone la conoscenza reciproca e la comprensione che consolida la convivenza umana . Questo ho cercato di fare con l’aiuto prezioso dei miei innumerevoli collaboratori che citerò uno per uno , nei miei lunghi anni di lavoro che io definisco di “trincea”, perché ho sempre battagliato per dare il meglio di me stesso. Ho sempre cercato di onorare l’etica del lavoro che è fatta di attenzioni amorevoli , di Amore e rispetto dei prodotti della Terra , quella Terra che mi ha visto nascere , la terra della mia Castelbuono, delle mie Madonie. Onorare il mio Paese e tutto il comprensorio Madonita è stato per me un impegno costante e appagante.

Come dicevo prima : tutto passa.!! La Vita bisogna saperla guardare in faccia !!! Ora miei Cari Amici tutti che mi avete conosciuto e che io ho conosciuto negli anni….alzate con me il calice!!!! VIVA LA VITA, VIVA !!!!…..e grazie di cuore a tutti .

Grazie prima di tutto alla mia Famiglia, a mia Moglie Mimma e ai miei Figli ,Giovanni ,Vincenzo ,Francesco Matteo ,un particolare Grazie a Natale Conoscenti , per 27 anni mio compagno di viaggio in questa bellissima avventura .

Insieme , costituendo un binomio perfetto abbiamo “rivoluzionato” e dato vita al cambiamento e alla crescita della nostra Castelbuono che adesso è sotto gli occhi di tutti . Grazie a Peppe Conoscenti , Antonio Sferruzza , Peppe Puccia , Ciccio Madonia ,vincenzo Cammarata , Giuseppe Capuana Mimmo Cicero , Gioacchino Cammarata , Maurizio Turrisi , Antonio Prestianni , Francesco Distefano , Antonio Dimaggio senior , Totò Sferruzza , Alberto Barreca , Mirko Raimondo , Antonio Dimaggio junior, Luisa Minutella , Mario Ventimiglia , Giulio Turrisi , Faustino Fausto Sciandra , Giovanni Sciandra Antonello Cicero , Mario Federico , Mimmo Prestigiovanni , Mariangela Lamonica ,Paolo Cricchio , Peppe Marannano , Vincenzo Tumminello , Mario Spallino , Vincenzo Mazzola , Peppe Spallino ,Mimmo Fiasconaro, Ciccio Cammarata ,Antonio Di Gaudio , Lorenzo Macaluso Federica Battaglia , Michela Fesi ,Antonello Antonello Anna Cusimano ,Mario Ricotta , Cosrantino Petraru Constantin Si Nicoleta , Giorgio Suru, Peppe Cannizzaro Giuseppe , Pietro Puccia, Daniela Mercanti , Federica Mazzola, Luciano Mercanti Marco Ricotta Islam Saidul Giuseppe Biundo, Sandro turrisi, Moustapha Diallo , Giuseppe Mazzola, Valentina Viscome , Lorenzo Allegra , Ciccio Alaimo , Vincenzo Allegra , Antonio Allegra , Peppe Peri Jessica Battaglia …..