San Mauro Castelverde: cittadinanza onoraria al presidente Musumeci e all’assessore Falcone

Il Comune di San Mauro Castelverde conferisce la cittadinanza onoraria al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e all’Assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone

Con deliberazione del consiglio comunale, sono diventati cittadini onorari del comune di San Mauro Castelverde Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. Il sindaco Giuseppe Minutilla mercoledì 20 luglio c .m. alle ore 10 conferirà la nomina nell’aula consiliare “Gioachino Cipriano” alla presenza di una nutrita rappresentanza di autorità del territorio.

In seguito, la delegazione si recherà presso il cantiere di lavoro sito in contrada Calabrò per tagliare il nastro e dare inizio ai lavori della strada provinciale San Mauro-Gangi, lavori attesi dal oltre 40 anni.