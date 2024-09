Tema dell’incontro che si terrà giovedì 26 settembre con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio

San Mauro Castelverde – “Le Madonie e l’importante ruolo turistico e culturale dell’olio extra vergine d’oliva.” Questo il tema dell’incontro che si terrà giovedì 26 settembre alle ore 16,30 presso l’aula consiliare del Comune. Per l’occasione San Mauro Castelverde riceverà la visita del Presidente Michele Sonnessa, del Direttore Generale Antonio Balenzano e del Coordinatore Regionale Giosuè Catania dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. L’olivicoltura e I’oleoturismo nelle Madonie sono ormai una affermata e conosciuta realtà. L’incontro, organizzato dall’associazione l’Ulivo CapoVolto in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sarà un importante momento di confronto e programmazione che coinvolgerà le istituzioni, i produttori, i frantoiani, i potatori, i ristoratori, gli esperti di olio, gli operatori turistici, di un settore che sta sempre più assumendo un ruolo strategico per l’intero territorio.

