San Mauro Castelverde. Nel 2023 la raccolta differenziata ha raggiunto una media del 70,86%

Il sindaco Minutilla: “Un importante traguardo che dimostra l’impegno della società verso la sostenibilità ambientale”

San Mauro Castelverde – Nel corso dell’anno 2023 la comunità ha fatto segnare un dato senza precedenti nel campo della raccolta differenziata raggiungendo una percentuale media del 70,86%. Questo traguardo rappresenta un passo significativo verso la creazione di un futuro sostenibile e testimonia l’impegno collettivo nei confronti dell’ambiente. Grazie agli sforzi congiunti delle autorità locali e dei cittadini consapevoli, la raccolta differenziata si è trasformata da un obiettivo ambizioso a una realtà tangibile.

“L’anno 2023 è da incorniciare – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla – tutti i mesi hanno fatto registrare percentuali che non sono mai scese sotto il 59% (novembre) e sono arrivate al 94,50% (giugno) mantenendo una media del 70% durante tutto l’anno. Tutto ciò fa capire che la comunità ha abbracciato l’idea di una società più sostenibile.”

Gli abitanti di San Mauro Castelverde hanno dimostrato un notevole impegno nel separare correttamente i rifiuti e nel supportare le attività di riciclo. Questa consapevolezza collettiva ha avuto un impatto positivo sulla quantità di rifiuti smaltiti in discarica, riducendo significativamente l’impatto ambientale negativo.

Tuttavia, nonostante questo risultato, la strada verso una società completamente sostenibile non è ancora terminata. È fondamentale che la comunità mantenga vivo questo spirito di impegno e cooperazione per garantire che la raccolta differenziata continui a crescere e a migliorare nel tempo. Il 70,86% raggiunto nel 2023 deve essere solo un punto di partenza per obiettivi ancora più ambiziosi.

“Il progresso nella raccolta differenziata – conclude Minutilla – dimostra che quando la società si unisce per un obiettivo comune si possono raggiungere risultati importanti. La comunità può guardare al futuro con ottimismo, consapevole del proprio potere di fare la differenza.”