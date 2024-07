San Mauro Castelverde, si chiude domani la IV edizione del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo. Successo per il nuovo format che coinvolge tutte le generazioni

San Mauro Castelverde – Si concluderà domani domenica la IV edizione del Festival di poesia Paolo Prestigiacomo a San Mauro Castelverde.

Ieri l’apertura della manifestazione nella piazzetta Badia con le musiche di Marco Agozzino al Sax e Mario Romeo alla Fisarmonica e le prime premiazioni dell’XI edizione del Premio Prestigiacomo.

Tante le novità dell’edizione di quest’anno e tra queste il nuovo format “Caccia all’autore” per la presentazione dei libri premiati. Un modo diverso di raccontare la letteratura e la poesia attraverso un vero e proprio processo con accusa e difesa che hanno analizzato da cima a fondo la pubblicazione. Una idea di due avvocati, Mario Cavallaro e Patrizia Lionti, che è stata apprezzata dal pubblico presente ed anche dagli autori che hanno visto sviscerare il proprio scritto.

Ieri a “processo” è andato il libro “A sciame” (Arcipelago Itaca) di Maria Grazia Insinga di Capo d’Orlando che ha ricevuto il premio “Selezione Speciale della giuria”.

Oggi pomeriggio (sabato) ad essere giudicato sarà il libro “Umiltà Gallina”, (RP Libri) di Eleonora Conti dalla provincia di Parma che ha vinto il premio “Opera Prima”.

La IV edizione del Festival si chiuderà domani, domenica, con l’appuntamento presso il Salone Badia “Aprire la memoria” in ricordo di Antonietta Castelli con Domenico Cannizzaro. A seguire “Radici e vento: San Mauro in Argentina” con La Escuela italiana de San Mauro in Quilmes con Mario Truscello e Maria Concetta Cassata. In serata degustazione e musica con Dj Claudia Giannettino e Vocalist Chiara Figus

“Quest’anno, spiega il direttore artistico della manifestazione Fabrizio Ferreri, è stato un Festival nuovo perché alla poesia abbiamo affiancato anche la musica e il cinema per poter parlare a tutte le generazioni e perché crediamo nel significato sociale dell’arte che in un piccolo paese può innescare dinamiche di crescita culturale, generare ricchezza, coscienza di luogo e consapevolezza.”

“Il festival di poesia Paolo Prestigiacomo – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla – rappresenta il fiore all’occhiello delle iniziative della stagione estiva di San Mauro Castelvetro. L’investimento sulla cultura per noi è fondamentale, significativo, perché soltanto con la cultura si può cambiare e noi riteniamo che questo premio, che ogni anno riesce ad avere oltre 200 partecipanti, rappresenta un momento importante e fondamentale per la crescita e la rinascita del paese”.

L’XI edizione del premio di poesia “Paolo Prestigiacomo” è stata assegnata a Stefano Dal Bianco con “Paradiso” (Garzanti), menzioni Florinda Fusco con “Materia Osservabile” (La Vita Felice) e Vanni Santoni con “Altre Stanze” (Le Lettere), Premio “Opera Prima” Eleonora Conti con “Umanità gallina” (RP Libri) e Premio “Selezione speciale della giuria” a Maria Grazia Insinga con “A sciame” (Arcipelago Itaca).

L’individuazione dei premiati è stata ad opera della giuria composta da Gabriella Sica (presidente) Andrea Inglese, Antonio Lanza, Federico Italiano e degli studenti dell’Istituto “G. Salerno” di Gangi diretto da Ignazio Sauro nelle cui classi sono stati letti i 10 libri finalisti.

Il concorso è indetto annualmente dal Comune di San Mauro Castelverde (PA) e dall’Associazione Palestra Per la Mente per promuovere e riportare all’attenzione l’opera dello scrittore maurino Paolo Prestigiacomo nato a San Mauro Castelverde nel 1947 e scomparso a Roma nel 1992.

