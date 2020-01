Scatta il virus sconfitte sulle Madonie, solo un pareggio del Geraci in mezzo ad una epidemia di sconfitte

La ghiotta occasione in casa per il Geraci di agguantare il terzo posto rimane solo sul menù mentre il piatto fornisce solo un magro pareggio per la Madrepatria dei Ventimiglia contro la Santacataldese Calcio, diretta concorrente per la scalata ai play off.

La Cephaledium continua la stagione dei grandi numeri incassandone, questa volta, nove di gol in casa del C.U.S. Palermo avvicinandosi inesorabilmente ad un finale disperato di campionato.

Risultati:

Geraci – Santacataldese Calcio: 1 – 1

C.U.S. Palermo – Cephaledium: 9 – 0

Classifica Eccellenza



In Promozione mal di pancia esteso per le compagini madonite. Fitte acute all’addome per il Gangi che perde lo scontro diretto di alta classifica contro la Santangiolese Calcio per 5 – 0 e, dopo questo risultato, esce momentaneamente dalla zona play off.

Il malessere riguarda anche i cinghiali che soffrono la nausea da continuità, la Supergiovane viene infatti sconfitta di misura per 2-1 in casa della pur forte Sinagra Calcio. Tuttavia la sconfitta nuoce poco alla Prediletta dei Ventimiglia che mantiene a piccola distanza i play out.

Risultati:

Santangiolese Calcio – Gangi: 5-0

Sinagra Calcio – Supergiovane: 2-1

Classifica Promozione



Fonte Classifiche Tuttocampo.it