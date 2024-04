Secondo appuntamento con la Madonie Geopark TV

In questa puntata spiegheremo il significato della Dichiarazione delle Madonie, protocollo sottoscritto nel 2004 a Petralia Sottana da Unesco e Rete Europea dei Geoparchi per definire le modalità di accesso alla prestigiosa rete dei Geoparchi. Visiteremo anche il Museo SottoSale di Raffo, a Petralia Soprana, e Polizzi Generosa, incantevole borgo ricco di geositi e sapori tipici.

La Madonie Geopark Tv è prodotta da GrifeoEventi per l’Ente Parco delle Madonie. Conduce Giovanni Sabatino, regia Ivan Trovato.



