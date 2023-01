Serie di incontri sul Giorno della Memoria, 25-26-27 gennaio 2023

Il 27 gennaio di ogni anno (a partire dal 2000 in Italia e dal 2005 a livello mondiale) si celebra il ‘Giorno della Memoria’, per non dimenticare cosa sia stata la Shoah e i milioni di vittime che produsse.

La Biblioteca Comunale di Castelbuono, il Centro Polis Castelbuono e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, sono lieti di invitare tutti nelle giornate del 25, 26 e 27 gennaio negli incontri che vogliono essere un momento di riflessione, di sensibilizzazione e di ricordo su ciò che è stata la tragedia della Shoah.

Il focus delle tre giornate vuole coinvolgere trasversalmente le associazioni locali e i giovani. Saranno articolate in tre momenti rispettivamente:

– Il 25 Gennaio l’Associazione Ce.Re.S e l’Associazione Auser Castelbuono, presso il Centro Sud alle ore 17:00, approfondirà il tema attraverso l’<Arte> della guerra e attraverso letture che ricordano il passato e ci aiutano e difendere il futuro.

– Il 26 Gennaio l’Associazione Padre Lorenzo Marzullo e gli studenti dell’I.I.S. “Luigi Failla Tedaldi”, presso la Chiesa dell’Itria alle ore 19:00, punteranno a sensibilizzare il pubblico attraverso la proiezione di testimonianze della Shoah.

– Il 27 Gennaio, giornata conclusiva, la Biblioteca Comunale, il Centro Polis, gli allievi dell’Accademia PrimoSpazio e la partecipazione di Spazioscena nelle persone di Annamaria Guzzio e Stefania Sperandeo, presso la Sala Morici del Chiostro San Francesco alle ore 18:00, coinvolgeranno i presenti attraverso approfondimenti, riflessioni e musica.

Arte, fotografie, bibliografie e tratti di filmografie essenziali, vogliono certamente sensibilizzare l’orrore vissuto da quanti in quel tempo sono stati privati della libertà personale, libertà di espressione, di religione e di cultura.