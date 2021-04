Sesto posto per Vincenzo Campo a Ala di Trento

Il pilota castelbuonese Vincenzo Campo dopo la difficile prima prova disputata a Jesolo (VE) conclusosi con un ritiro, nella scorsa domenica ha preso parte anche alla seconda prova “Cup Of Champion 100cc 2021” sul difficile circuito di Ala di Trento (TN).

In qualifica a causa di un uscita fuori pista è ultimo. In gara 1 cerca di fare del suo meglio ma la fortuna non è dalla sua parte, infatti esce nuovamente concludendo settimo.

In gara 2 le cose migliorano: ai primi giri tiene discretamente il passo migliorando i tempi confermando un discreto sesto posto.

Vincenzo Campo desidera ringraziare il team Maccaferri, Alessandro Maccaferri per i giorni meravigliosi passati insieme a lavorare in officina, per il supporto motoristico e per i consigli. Grazie alla famiglia Leonardi per il supporto tecnico al kart. Prossima tappa sarà quella dell’inizio del campionato KFA 100cc Series, Jesolo (VE) il 15-16 maggio.