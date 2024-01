Si è spento Padre Domenico Costanzo

Si è spento all’età di 92 anni Padre Domenico Costanzo, figura molto importante per tutta la cittadinanza castelbuonese, una persona che ha donato se stessa con amore, dedizione e umiltà.

Padre Domenico ha operato a Castelbuono ininterrottamente da più di quarant’anni sia pure con brevi periodi di permanenza in altre sedi.

La sua operosità umile e disinteressata è stata il terreno fecondo in cui sono nate e cresciute iniziative come l’avviamento dei giovani alla musica, l’AReSC, la Corale polifonica, Sport e promozione umana, la Marcia della Pace, la Biblioteca, il Presepe, tutte opere al servizio della comunità e della crescita spirituale, culturale ed umana di diverse generazioni di castelbuonesi.

Tantissimi sono in queste ore i messaggi di cordoglio sui social per una figura che ha certamente lasciato un segno indelebile in tutta la comunità