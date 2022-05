Si è spento Padre Giuseppe Prisinzano Antista, era missionario in Brasile

Ascolta l'articolo

La famiglia Prisinzano Antista addolorata annuncia la scomparsa del caro Padre Giuseppe Prisinzano Antista nativo di Castelbuono, avvenuta il 25 maggio a Monte Claros in Brasile dove da tantissimi anni svolgeva la sua vita pastorale. Nel mese di gennaio di quest’anno aveva compiuto 100 anni, circondato dall’affetto della sua comunità Brasiliana che lo ha amato. La stessa comunità che lo ha accompagnato nell’estremo saluto durante il funerale celebrato a Janauba nello stato Brasiliano del Minas Gerais . La comunità di Montes Claros ha indetto un giorno di lutto in sua memoria. Sabato 28 maggio presso la chiesa di San Francesco a Castelbuono alle ore 18:30 sarà celebrata la Santa messa in suffragio.