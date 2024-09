Si è spento Salvatore Baggesi. Il cordoglio dell’amministrazione

Apprendiamo con profondo dolore dalla famiglia la notizia della scomparsa del nostro concittadino Salvatore Baggesi. Operatore turistico e gestore di ristoranti, Salvatore era un appassionato di equitazione e un uomo di grandi relazioni internazionali, sempre disponibile a collaborare per contribuire alla crescita sociale, culturale ed economica della nostra comunità. Attento osservatore dello sviluppo di Castelbuono e delle Madonie, ha dedicato tempo ed energie alla promozione internazionale della nostra terra, diventando a tutti gli effetti un “ambasciatore” del Sistema-Paese, a cui ha dato un contributo significativo.

A Salvatore va il più sentito e sincero ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale. Il Sindaco, in particolare, ricorda con affetto le numerose iniziative promozionali in cui ha partecipato, sia in Italia che all’estero, per far conoscere e apprezzare le eccellenze enogastronomiche di Castelbuono. Il suo impegno ha contribuito a trasmettere al mondo l’immagine di una comunità che ha “elevato a cultura l’arte enogastronomica”, ma soprattutto ha fatto emergere la calda ospitalità del nostro popolo.

Grazie, Salvatore. Il tuo lavoro non sarà dimenticato, e speriamo che il tuo esempio possa ispirare molti altri, sia nel mondo della ristorazione che in quello dell’equitazione. Buon viaggio.

Sentite Condoglianze alla Famiglia Sferruzza – Baggesi.

L’amministrazione comunale