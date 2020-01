Si festeggia alla corte dei Ventimiglia, volano Geraci e Supergiovane tra le braccia della felicità

Si festeggia – e pure tanto – alla corte dei Ventimiglia in una giornata che può essere decisiva per la corsa delle rispettive squadre di Geraci e Castelbuono.

In Eccellenza, la Madrepatria si aggiudica per 3-1 lo scontro play off contro il Castellammare Calcio, consolidando il quarto posto in classifica allungando a tre punti la distanza con il sesto posto occupato proprio dal Castellammare.

Ciò che è gioia in montagna si trasforma in agonia a mare, basta guardare il 9-2 subito dalla Cephaledium in casa del Pro Favara, per una classifica che a breve diventerà più che lugubre per la Madonita Marittima.

Risultati:

Geraci – Castellammare Calcio: 3 – 1

Pro Favara – Cephaledium: 9 – 2

Classifica Eccellenza



In Promozione, il Gangi perde per 3-1 lo scontro play off in casa del Sinagra Calcio ma mantiene il quarto posto in attesa di recuperare la gara della scorsa domenica rinviata per maltempo.

Le gioie invece arrivano dalla Supergiovane che in un sol colpo, batte al Failla 2-1 la Stefanese Calcio e si tira al momento fuori dai play out con una vittoria che può dare ottimismo e fiducia a tutto l’ambiente.

Risultati:

Sinagra Calcio – Gangi: 3-1

Supergiovane – Stefanese Calcio: 2-1

Classifica Promozione



fonte classifica: tuttocampo.it