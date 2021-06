Sicurezza gallerie A20: dal 28 al 2, uscita a Tusa con rientro a Pollina Castelbuono

Si stanno per concludere anche i monitoraggi delle gallerie sulla A20 e A18, coordinate da Autostrade Siciliane con il supporto di tecnici specializzati e professori universitari. Le indagini, che tramite le onde elettromagnetiche dei georadar indagano le strutture alla ricerca di eventuali criticità nascoste alla vista, sono adesso concentrati sui tunnel Piano Paradiso, Torre Finale, Cipollazzo e Cozzo Minneria, della Messina-Palermo.

In particolare, al fine di consentire i controlli, da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio, tra le ore 7.00 e le ore 19.00, chi viaggia sulla A20 in direzione Palermo, dovrà osservare l’obbligo di uscita a Tusa e potrà riprendere il percorso autostradale rientrando subito dopo dallo svincolo di Pollina Castelbuono.

Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto delle segnaletiche stradali, dei limiti di velocità e i divieti di sorpasso sui tratti autostradali interessati da cantieri.