Siglata Partnership tra il Museo della Targa Florio di Collesano ed il Museo Tazio Nuvolari di Mantova

Il Museo della Targa Florio di Collesano (Aci Italia), ed il Museo Tazio Nuvolari (Aci Mantova) hanno siglato un protocollo d’intesa per una collaborazione, reso possibile dal supporto tecnologico di GlobalMedia. Un connubio che celebra la storia e le imprese sportive del Mantovano volante Tazio Nuvolari nell’epica gara leggendaria, la Targa Florio.

La collaborazione porterà ad avere nella Digital Bank del “Museo Mantovano” memorabili ricordi del Campione, riferite alle gare disputate alla Targa Florio negli Anni 1928 e1930, anche quelle vinte nell’edizioni del 1931 e 1932.

Mentre al “Museo della Targa Florio di Collesano” sarà attivo un Qrcode, che darà la possibilità ai visitatori di accedere ai contenuti multimediali della Digital Bank del “Museo Tazio Nuvolari”, riferite alle partecipazioni della Targa Florio di Tazio Nuvolari.”

I visitatori avranno l’opportunità di immergersi nell’atmosfera della mitica gara leggendaria a cui partecipò l’indimenticabile Campione. Attraverso gallery suggestive, trofei scintillanti e fotografie originali, sarà possibile rivivere quegli istanti di gloria, respirare la passione, il coraggio e l’adrenalina che hanno reso questa competizione la più antica e affascinante del mondo.

Il Sindaco del Comune di Collesano, Tiziana Cascio, ha espresso grande soddisfazione: Aver siglato questa nuova “Partnership ” con il “Museo Tazio Nuvolari di Mantova” è sicuramente importante ai fini della promozione Sportiva-Turistica-Culturale del nostro bellissimo “Museo della Targa Florio di Collesano “. Un modo per permetterne la conoscenza in altri luoghi diversi dalla Sicilia, ma nello stesso tempo uno strumento per arricchirlo ulteriormente, offrendo sempre più servizi ai turisti che vengono a visitarlo. Ringrazio il Responsabile della Digital Bank, Dott. Fabio Castagna per la volontà manifestata, e il Conservatore Michele Gargano per aver creato le condizioni nel sancire questa intesa di collaborazione.

Ha commentato cosi’ il Conservatore Michele Gargano del “Museo della Targa Florio di Collesano”: Questa “Partnership” per noi e’ motivo di orgoglio con il “Museo Tazio Nuvolari di Mantova”, uno delle principali realta’ in materia di automobilismo sportivo. Dal nostro punto di vista penso che si tratti di un altro tassello particolarmente significativo. Le collaborazioni tra Musei rappresentano una delle più affascinanti e innovative modalità di scambio culturale nel mondo contemporaneo, e permettono di promuovere un dialogo interculturale che arricchisce sia i Musei stessi che i loro visitatori. Ringrazio vivamente per aver reso possibile questa “Partnership ” il Responsabile della Digital Bank Dott. Fabio Castagna, e il Direttore Dott. Giuseppe Pottocar del “Museo Tazio Nuvolari (Aci Mantova). Un plauso va all’amministrazione del Comune di Collesano, nella figura del Sindaco Tiziana Cascio, per avere accolto con entusiasmo questa nuova sinergia.