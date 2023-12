Simone Sottile nominato responsabile Fdl per la Provincia di Palermo del Dipartimento Ambiente e Energia

L’Ing. Simone Sottile è stato nominato responsabile per la Provincia di Palermo del Dipartimento Ambiente e Energia. Sottile ha espresso grande soddisfazione per la fiducia ricevuta:

Un onore e un onere essere stato nominato Responsabile per la Provincia di Palermo del Dipartimento Ambiente e Energia. Ringrazio il Coordinatore Provinciale Senatore Raoul Russo per la fiducia. Una sfida importante, c’è molto da lavorare per dare risposte al paese e contribuire agli obiettivi del governo sui temi dell’Agenda 2030.

Sempre al servizio del territorio, del partito e dei cittadini con passione e competenza.