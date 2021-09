Sindaco di Isnello. Dotazioni importanti alla Biblioteca Comunale e auguri nuovo anno scolastico

Anche quest’anno, al Comune di Isnello è stato assegnato un contributo economico importante per la Biblioteca Comunale, complessivamente pari a 8.602,44 euro.

Nel dettaglio, con D.D. n. 1953 del 14.06.2021, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della identità siciliana ha concesso un contributo di 4000 euro per la Biblioteca di Isnello. Inoltre, il Ministero della Cultura, sempre per l’esercizio finanziario 2021, ha concesso alla Biblioteca Comunale un contributo pari a 4.602,44 euro.

Riconoscimenti economici importanti che andranno ad incrementare ancora di più il patrimonio librario e le dotazioni della nostra Biblioteca, ponendola al centro e al servizio della collettività e del territorio. Tali contributi, inoltre, verranno destinati anche all’acquisto di computer che consentiranno di allestire, sempre presso i locali della Biblioteca, delle postazioni per il coworking e lo studio personale e di gruppo. Domani inizia un nuovo anno scolastico per i nostri ragazzi. Il percorso formativo rappresenta un periodo molto importante e delicato per vita di ciascuno. Si apprendono le regole dello stare insieme oltre alle nozioni culturali necessarie ma, allo stesso tempo, si cresce, si viene educati e si diventa maturi, attraverso la frequentazione dell’ambiente scolastico.

Per queste ragioni, voglio ricordare quanto valoroso e fondamentale sia il ruolo degli insegnanti e di tutto il personale scolastico impegnato, ai quali va tutto il mio apprezzamento. Auguro perciò un proficuo e sereno lavoro agli alunni, ai docenti, a tutto il personale scolastico ed ai genitori, perché possano collaborare proficuamente durante questo nuovo anno che, speriamo, possa riportare presenza, serenità, continuità e normalità nelle vite di tutti noi. Questa Amministrazione Comunale punta molto sul futuro delle nuove generazioni: continuerà ad impegnarsi e prestare massima attenzione e disponibilità affinché questo importante percorso di crescita continui, a sostegno e vantaggio dell’intera Comunità.

Ad Maiora!

Il Sindaco Marcello Catanzaro