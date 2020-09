Sul botta e risposta tra il sindaco Mario Cicero e l’avv. Gianfranco Raimondo su questioni inerenti la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti interviene Antonio Tumminello.

Il capogruppo di Castelbuono in comune come suo solito lo fa con il video FB pubblicato in basso che titola: “Risposta al Sindaco” Mario Cicero in merito al violento attacco all’avvocato Gianfranco Raimondo”.