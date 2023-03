SMA! E SAFEPLACE: aperte le call per la formazione dei volontari nell’ambito dei progetti europei di Europa Creativa e Erasmus+

Per le due iniziative che vedono l’Associazione Glenn Gould capofila si ricercano giovani candidati interessati ad approfondire il contesto operativo dei festival musicali. Previste lezioni on line e un viaggio formativo in contemporanea alla Tallinn Music Week 2023

Costruire relazioni, valorizzare i territori, includere e professionalizzare. E ancora coinvolgere gli stakeholder per trovare una valida opportunità economica anche in delle aree remote lontane dai grandi centri dell’industria musicale. Sono queste le finalità di SMA! (Small Festivals Accelerator) e SAFEPLACE (Safe And Fair cultural Events: imProvement of voLunteers’ skills in communicAtion for inClusion Enhancement), due importanti progetti della Commissione Europea finanziati con i programmi Europa Creativa ed Erasmus+, quest’ultimo gestito in Italia dall’Agenzia Nazionale Per i Giovani, che vedono da un paio di anni l’Associazione Culturale Glenn Gould in veste di capofila coordinare le attività di questi due programmi di cooperazione transfrontaliera.

Nell’ambito degli obiettivi da realizzare è prevista in particolare la formazione di giovani volontari che vogliono trovare un’opportunità di accrescere le proprie skills nel mondo dell’industria musicale, in particolare modo nel campo della produzione degli eventi dal vivo. Sino al 26 marzo, i giovani da tutta Europa potranno presentare la propria candidatura per approfondire così il contesto operativo dei festival musicali. Per chi sarà selezionato attraverso le due call, le attività di formazione includeranno delle lezioni online ad aprile e un viaggio formativo a Tallinn in Estonia (8-14 maggio), con lezioni dal vivo (dal 9 al 13 maggio), in contemporanea alla Tallinn Music Week. Solo per la call di SAFEPLACE i candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Le candidature possono essere avanzate tramite i due form presenti nei rispettivi siti web. I partner dei due progetti valuteranno le candidature pervenute separatamente per arrivare a formare le due classi, per un totale di oltre 50 partecipanti.

Link diretto per presentare la candidatura alla call di SMA!: https://sma-eu.link/call_YPSIGROCK

Termini e condizioni call SMA!: https://sma-eu.link/T_and_C

Link diretto per presentare la candidatura alla call di SafePlaceI: https://safepl-eu.link/call_YPSIGROCK

Termini e condizioni call SAFEPLACE: https://safepl-eu.link/T_and_C

SMA!

Il progetto SMA! è l’acceleratore a sostegno dei boutique festival, cofinanziato da Europa Creativa, il programma quadro della Commissione Europea per il sostegno ai settori della cultura e degli audiovisivi. L’obiettivo è quello di definire un modello di sviluppo sostenibile transfrontaliero. Attraverso strategie di diversificazione, miglioramento di management e dei rapporti con gli stakeholder, si punterà ad acquisire una maggiore competitività ed attrattività all’interno dei circuiti internazionali di organizzazione di eventi musicali e culturali, oltre alla creazione di infrastrutture sostenibili nel campo delle economie creative nelle aree periferiche del continente, a favore della crescita economica e sociale delle comunità.

Il progetto SMA! vede come ente capofila l’Associazione Culturale Glenn Gould di Castelbuono, che dal 1997 organizza Ypsigrock, diventato uno dei boutique festival più prestigiosi d’Europa, e coinvolgerà nello sviluppo del modello di business anche altre realtà di management culturale e musicale altresì rilevanti come Raum 3 (Germania), che produce i festival Haldern Pop e Kaltern Pop e Password Production (Macedonia), organizzatore tra gli altri di D festival, Taksirat Festival e PIN Music Conference. A sostegno del progetto si aggiungeranno anche altri player europei come Music Estonia (Estonia), Melting Pro (Italia) e Turismo Vivencial (Spagna).

info: https://www.smaproject.eu

SAFEPLACE

SAFEPLACE è il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo nel quadro del programma Erasmus+, gestito in Italia dall’Agenzia Nazionale Per i Giovani. Questo vede come capofila l’Associazione Glenn Gould con Ypsigrock, tre dei partner di SMA! (Raum 3 con Haldern Pop Festival, Taksirat Festival organizzato da Password Production e Music Estonia) con l’Associazione Giovanile di Promozione Sociale Nous dall’Italia, l’ONG estone e centro di apprendimento non-formal VitaTiim e la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo Bjcem.

Il progetto SAFEPLACE nasce con l’obiettivo di migliorare le competenze dei giovani lavoratori e dei volontari, impegnati nei boutique festival, nel campo dell’inclusione sociale, al fine di creare luoghi sicuri da ogni discriminazione ed esclusione. I volontari, regolarmente coinvolti in queste organizzazioni, sono principalmente impegnati ad affrontare diversi aspetti e problemi che sorgono durante le fasi di pianificazione, comunicazione, organizzazione e fase di realizzazione. Durante la loro attività, i volontari, principalmente giovani (tra i 18 e i 30 anni, studenti, disoccupati o NEET che vivono in contesti socio-economici difficili), acquisiscono competenze e abilità rilevanti che possono essere impiegate in diversi settori culturali ma di cui non sono consapevoli o non sono in grado di comunicarle e valorizzarle. Questo progetto ha l’obiettivo di promuovere la metodologia per il riconoscimento e la convalida delle loro competenze.

Info: https://www.safeplaceproject.eu