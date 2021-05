Sole 24 ORE: “avvocato Fasano” eletto studio legale dell’anno 2021 nel settore diritto del lavoro e welfare

Lo studio legale “avvocato Fasano” eletto dal Sole 24 ORE studio legale dell’anno 2021 nel settore diritto del lavoro e welfare

Per il terzo anno consecutivo lo studio legale fondato dalle due sorelle Fasano, sale sul podio degli studi legali italiani di eccellenza. A decretarlo una ricerca condotta dal Sole 24 ORE, quotidiano giuridico ed economico che per il tramite di Statista, società di ricerca, che stila ogni anno la lista degli studi legali più prestigiosi della penisola.

La ricerca tiene conto unicamente di alcuni fattori imparziali, tra cui la popolarità dello studio sul web e i giudizi dei clienti soddisfatti. In base alle Regioni di appartenenza ed alla branca di specializzazione poi viene stilata la classifica nazionale. Avvocato Fasano quest’anno si colloca tra gli studi italiani di eccellenza in materia di Diritto del lavoro, sia a livello nazionale che Regionale.

Uno studio legale conosciuto oramai da Milano a Ragusa che conta oltre 1000 contenziosi su tutta la penisola e collaborazioni con circa 20 legali ubicati in ogni capoluogo di Regione. Non solo. Uno studio legale ove l’impatto web è in fortissima crescita: con una pagina Facebook che vanta oltre 12.000 follower clienti e con recensioni di soddisfazione pari al 100%, è tra i primi studi in Italia a vantare questo risultato.

Per la comunità castelbuonese un piccolo vanto. Gli avvocati Fasano hanno scelto la cittadina Madonita come sede secondaria del loro studio, certamente per le origini familiari che le legano fortemente al territorio. Un lo studio che anche sulle Madonie si occupa del contenzioso lavoristico: cause di licenziamento e mobbing, stabilizzazioni, previdenza, pensioni, ricorsi scolastici, consulenza alle imprese, ricorsi al TAR, e tutto quanto concerne il mondo del lavoro. Un grande risultato che vede ancora una volta Castelbuono sul podio delle eccellenze. Ma questa volta per la cultura e le libere professioni. L’ingegnere Morici, il nonno dei due avvocati, padre dello sviluppo turistico di Castelbuono e delle Madonie, non potrebbe essere che soddisfatto.