Sosteniamo la casetta dell’acqua di via San Paolo. L’appello di alcuni cittadini

Si legge in un avviso affisso dai gestori della casetta dell’acqua di via S. Paolo che il costo è stato aumentato di 5 cent al litro per l’acqua a temperatura ambiente e di 10 centesimi per quella fredda e frizzante. Nel messaggio allegato è specificato che continuando a distribuire l’acqua con il vecchio prezzo la ditta sarebbe stata costretta a chiudere l’impianto poiché l’utenza non è tale da ricoprire i costi di gestione. Al messaggio, riportato per intero in basso, è seguito un largo dibattito sui social da cui è emersa la forte preoccupazione dei cittadini per una possibile chiusura dell’impianto, che ricordiamo, ha permesso finora di risparmiare parecchi quattrini nonché di diminuire significativamente l’utilizzo delle bottiglie di plastica da riciclare.

Dunque l’appello dei cittadini a sostenere la casetta, mediante anche il supporto dell’Amministrazione comunale. In particolare così scrive l’attivista 5 stelle Daniele Di Vuono: