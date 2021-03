Sottosegretario Cancelleri nel cantiere del doppio binario di Pollina, Musotto: “Disattenzione grave verso il nostro territorio”

(Riceviamo e pubblichiamo) – Esprimiamo il nostro disappunto per la disattenzione del Sottosegretario Cancellieri nei confronti delle istituzioni locali, in particolare del Comune di Pollina, dove si è recato nel pomeriggio per visitare il cantiere del doppio binario.

Si tratta di un cantiere strategico non solo per Pollina, ma anche per la Sicilia e per l’Europa tutta, eppure il Comune non è stato preso in considerazione dall’ On. Cancellieri, che pure avrebbe potuto coinvolgere l’ente locale nella visita, per quanto improvvisa.

Il nostro Comune da sempre è stato da supporto affinché i lavori prendessero avvio e proseguissero, tanto che a Pollina si trovano:

il campo base operaio dell’intero cantiere,

i servizi

gli uffici

la mensa

nonché la fase terminale del raddoppio ferroviario.

la stazione HUB

lo stoccaggio terra rocce da scavo.

Il nostro territorio ha anche subito cambiamenti ambientali rilevanti quali il tombamento del torrente Malpertugio e la realizzazione di un impianto di calcestruzzo.

Ci auguriamo dopo questa odierna visita che rientri nell’agenda del Governo il completamento dell’intero raddoppio ferroviario Palermo-Messina – includendo il tratto che va da Pollina fino allo Stretto – e che non coinvolgere il nostro Comune sia stato soltanto una disattenzione.

Altrimenti, il passaggio dell’On. Cancelleri sarà stato una mera passerella politica e Pollina buona solo come passa carte.