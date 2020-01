Spazioscena: stasera 3 gennaio lo spettacolo teatrale “Storielle e Miracoli”

Il 3 gennaio alle 21:15 l’Associazione Teatrale Culturale TRI MOTRA presenta presso l’Associazione Spazioscena (Via Abruzzo, 10) lo spettacolo “Storielle e miracoli”, con Alessandra Pizzullo alla narrazione, Valentina Barresi al canto e Tobia Vaccaro alla chitarra.

I tre artisti affronteranno in modo poetico ma ironico il tema dell’avvento e della nascita e ci condurranno per mano attraverso i canti e le storie della tradizione siciliana e non solo.

Si passerà dalla rivisitazione della storia di Fra Cola, una delle favole della raccolta del Pitrè, alla visione di un Natale a cui non crede più nessuno, purtroppo, come ci racconta la poesia di Buzzati, attraverso storie di miracoli dentro miracoli, incontreremo i re Magi e una Babooshka piena di dolore nascosto per la perdita di un figlio. Passeremo poi da città grandi come New York, con una storia vera sulla solitudine di una bambina durante la notte di Natale, dal finale imprevedibile eppure vero, fino ad arrivare allo “scantatu du presepe”, che ci confida che in realtà, anche se tutti lo prendono in giro, tutti siamo spaventati, tutti aspettiamo l’amore, tutti usiamo a vanvera questa parola anche quando non ne comprendiamo il significato profondo, e dunque lui si è immolato ad essere il più “scantato” di tutti, a nome di tutta l’umanità.

La parte musicale si intreccia con l’andamento della prosa, con un repertorio musicale che spazia dalle cantigas de Santa Maria di Alfonso Decimo el Sabio (XIII sec), fino a pezzi di musica internazionale che cercano di raccontare la continua ricerca dell’uomo di un nuovo desiderio della vita e l’auspicarsi di una continua epifania, sacra o profana che sia.

Ingresso € 7 con tessera associativa 2020 (€ 5)

Info e prenotazioni:

346 6209451/associazionespazioscena@gmail.com