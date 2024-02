Sperone, arresti della Polizia. Panetti e dosi di stupefacenti pronti per essere venduti

La Polizia di Stato, nell’ambito di articolate attività d’indagine appositamente predisposte dalla Questura, finalizzate alla prevenzione ed alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi, ha proceduto all’arresto di due persone ritenute entrambe responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono maturati nel quartiere “Sperone” dove, nel corso di articolate attività investigative, gli agenti del Commissariato di P.S. “Brancaccio”, con l’ausilio di personale della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno sottoposto a mirati servizi di osservazione ed appostamento un appartamento disabitato, sito presso un complesso di edilizia popolare del quartiere.

I poliziotti che sospettavano potesse realizzarsi attività di spaccio nei pressi dello stabile, appostatisi in paziente attesa all’interno della struttura, hanno aspettato che qualcuno si presentasse alla porta dell’appartamento interessato e vi hanno quindi fatto accesso: hanno quindi sorpreso al suo interno una donna. Sul tavolo della cucina gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 7 grammi di cocaina e 12 grammi di crack, quest’ultimo suddiviso in 123 dosi oltre a materiale per la preparazione e pesatura delle stesse. Un controllo più approfondito dell’appartamento è stato effettuato anche da personale della squadra cinofili, senza che fosse, tuttavia, rinvenuta altra sostanza illecita.

La donna, è stata arrestata nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la droga ed il materiale per il suo confezionamento sono stati posti sotto sequestro. Il secondo arresto è stato effettuato grazie al fiuto dei cani anti droga “Cheyenne e Ulla” che, all’uscita dallo stabile dove pochi istanti prima era stata arrestata la donna e transitando nei pressi di alcuni box limitrofi, hanno segnalato, all’interno di uno di essi, la possibile presenza di sostanza stupefacente. Gli agenti sono riusciti a risalire alla persona che l’aveva in uso, la quale, subito rintracciata, è stata invitata a consentire l’accesso al locale. Al suo interno gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 2 panetti da 100 gr. ciascuno di sostanza stupefacente del tipo hashish, 60 dosi del peso di un grammo cadauna, della stessa sostanza, già confezionate e pronte allo spaccio, nonché vario materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.