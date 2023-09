Sport City Day: Castelbuono tra le 140 città italiane promotrici delle attività sportive come benessere psico-fisico

Torna l’appuntamento con Sport City Day, che anche quest’anno si svolgerà a Castelbuono, in occasione della giornata nazionale in programma domenica 17 settembre 2023!

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Sportcity insieme a Health City Institute e C14+, è dedicata allo sport non agonistico, in luoghi aperti e accessibili, nel segno della sostenibilità ambientale, dell’aggregazione, dell’inclusività e del benessere psicofisico^

La grande novità di quest’anno è la coincidenza dello SportCity Day con la Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città. L’Amministrazione comunale si fa anche promotrice in tal senso sposando in pieno il progetto, al fine di incentivare ulteriormente la pratica dello sport e migliorare la qualità di vita.

Due manifestazioni che invitano la gente, in ambienti urbani o spazi attrezzati sempre più accoglienti, a praticare sport e attività fisica a 360° in una dimensione outdoor, ovvero luoghi generatori di salute grazie anche a interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana!

Castelbuono sarà una delle 140 cittadine italiane che organizzeranno una giornata di sport e benessere per tutti i cittadini, offrendo loro la possibilità di cimentarsi liberamente e con la presenza di numerosi professionisti del settore, in diverse attività sportive presso il Campetto Totò Spallino.

Ecco il programma:

Ore 9:00 Raduno in Piazza Castello per la “Camminata e Pedalata insieme” ( percorsi di 1 ora)

Ore 9:30 Raduno al Campetto Totò Spallino per l’inizio delle attività sportive

Ore 10:00 Inizio attività sport di squadra (calcio – basket – tennis – volley) ed attività di fitness (yoga – pilates – step)

Ore 10:05 Corsa / Ore 10:25 Lanci / Ore 10:55 Salti

Ore 11:15 Break

Ore 11:30 Incontro formativo con Guglielmo Formichella, preparatore atletico e fisioterapista specializzato in allenamento dei muscoli respiratori.

A seguire, continuazione di tutte le attività sportive.

Dalle ore 16:00 seguiranno le attività di Tennis e Beach Volley presso il Tennis Club Castelbuono (Campetto Mitra).

Le attività saranno coordinate dai ragazzi del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese e dai ragazzi dell’Associazione Kairos.

La partecipazione è gratuita. Per chi partecipa si consiglia di indossare abbigliamento sportivo e l’occorrente utile alle attività.