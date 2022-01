SS 113, RIAPERTURA PREVISTA ENTRO 48 ORE. LO CONFERMA L’ASSESSORE REGIONALE FALCONE

Ieri pomeriggio presso l’ARS si è tenuto un incontro con l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Marco Falcone e l’Assessore Regionale Ambiente e Territorio Toto Cordaro che hanno assicurato la riapertura del tratto SS113 nei pressi di Sant’Ambrogio, chiuso a causa di una notevole frana.

In serata, si è tenuto anche il tavolo tecnico richiesto con insistenza alla Prefettura dal Sindaco di Pollina Pietro Musotto e dai colleghi sindaci di San Mauro, Cefalù, Castelbuono, nonché dei comuni di Tusa e Santo Stefano, per un confronto con ANAS, C.A.S., 118 e ASP, ANAS ha confermato quanto già anticipato dagli assessori regionali, garantendo la riapertura entro 48 ore.

Con l’occasione il Sindaco di Pollina Musotto ha posto l’attenzione sullo stato di precarietà e sulle carenze del tratto stradale Statale 113, interessato ultimamente da numerose frane, richiedendo l’intervento immediato del Commissario Straordinario per i rischi del dissesto idrogeologico nell’ambito del Patto per il Sud, Maurizio Croce.

“Faccio appello, alla presenza di altri colleghi rappresentanti di diverse comunità e di tutte le parti coinvolte affinché vengano investiti fondi per emergenze di questo genere sul tratto della Strada Statale 113, per una progettazione atta a prevenire nuovi smottamenti ed emergenze che limitino il traffico e la sicurezza stradale. Non aspettiamo che ci scappi il morto”. Queste le parole del Sindaco Musotto.