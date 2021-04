STABAT MATER: Il video musicale della banda Loreto Perrini di Castelbuono

Oggi, come tutti gli anni, avremmo dovuto incontrarci in processione per accompagnare Maria e suo figlio. Per il secondo anno consecutivo purtroppo non abbiamo potuto farlo, ma noi dell’associazione musicale Giuseppe Verdi, banda Loreto Perrini, abbiamo voluto essere comunque presenti con lo Stabat Mater, diretto dal Maestro Enzo Toscano. Vi proponiamo quindi questo video musicale nella speranza di poter tornare presto a suonare dal vivo per voi tutti. Un grazie particolare a Rober Goodman per averci messo a disposizione alcune foto presenti nel video. Buona visione e buone festività pasquali.

Il presidente

Cettina Di Pasquale