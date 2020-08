Stasera a Isnello la “Dolce Vita” di Fellini e altri eventi

Entra nel vivo la kermesse cinematografica d’autore promossa dall’Amministrazione Comunale di Isnello per vivere le serate estive all’insegna della cultura “Sotto un cielo di Stelle”.

Dopo il successo della prima serata, con la proiezione de “I vitelloni”, stasera alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di Piazza Mazzini si potrà assistere a “La dolce vita”, uno dei massimi capolavori del grande Maestro Fellini.

Nell’anno del Centenario dalla nascita di uno dei registi che ha segnato un’epoca e che ha fatto scuola attraverso uno stile cinematografico emulato a livello internazionale, viene proposta una rassegna d’essai con un trittico eccezionale che rende omaggio e merito al grande Cinema felliniano.

Non semplici pellicole o vecchi film ma vere e proprie opere d’arte che illustrano dei topoi antropologici e sociali senza tempo.

Rivisitare l’attualità dei grandi classici rientra nel quadro di una serie di attività e di progetti culturali che puntano ad arricchire il territorio e incrementare le consapevolezze di tutti. Un percorso, anche, di educazione all’immagine, tanto che le singole proiezioni vengono introdotte da cenni di critica cinematografica. Un progetto frutto di una precisa volontà e di un lavoro di squadra, offerto con entusiasmo, che si avvantaggia di supporti video restaurati e della migliore qualità per offrire allo spettatore un’esperienza unica e indimenticabile.

L’idea del Sindaco Marcello Catanzaro, in merito: “Proporre appuntamenti culturali in una stagione così particolare, con tutte le doverose precauzioni del caso, è un dovere civico e morale, un atto di responsabilità che vuole puntare a saper guardare lontano e a valorizzare i piccoli borghi come collettori di idee e iniziative di livello, in cui c’è spazio per crederci e mettersi in gioco e si offrono opportunità e occasioni uniche, soprattutto ai più giovani.”

A conclusione del trittico felliniano (venerdì 7 agosto verrà proiettato “8 ½”), sabato 8 agosto, sempre in piazza Mazzini alle ore 21.30, si terrà la perfomance di musica e parole “100 volte Fellini”, curata da Moger Arte e Cultura, che vedrà protagonista l’Ensemble Castelbuono Classica diretta dal Maestro Salvatore Barberi con la partecipazione della voce recitante di Emanuela Mulè.

Martedì 18 agosto, invece, sarà la volta dell’omaggio musicale al genio compositivo di Ennio Morricone della storica Banda Bajardi di Isnello, con un concerto serale in Piazza dei Caduti, dal titolo “Moments for Morricone”.

Tutti i linguaggi espressivi sintetizzati nella Settima Arte che si intrecciamo come trame “Sotto un cielo di Stelle” per allietare i visitatori e il pubblico madonita.

Per ragioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative anti-covid19, l’ingresso libero è assicurato fino a un massimo di 70 posti a sedere. Munirsi di dispositivi di protezione individuale.