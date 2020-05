Stasera alle 21.15 in diretta con gli esperti del Gal Hassin per seguire il lancio della capsula Crew Dragon della SpaceX

Seguiremo in diretta, con gli esperti del Centro Internazionale per le scienze astronomiche GAL – HASSIN, la Missione Nasa Demo 2, il lancio della capsula Crew Dragon della SpaceX, su un razzo Falcon 9, verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il decollo avverrà sulla piattaforma di Cape Canaveral, in Florida, la stessa da cui sono partite tutte le missioni Apollo.

“Il 27 maggio 2020 rappresenterà un punto di svolta ma anche un segno di rinascita dell’esplorazione umana dello spazio – spiega il Fisico Carmelo Falco, che aggiunge: “Quasi nove anni dopo l’ultima missione dello Space Shuttle, assisteremo infatti al ritorno al volo di un veicolo spaziale americano con equipaggio umano. La missione NASA Demo-2 lancerà la Crew Dragon della compagnia privata SpaceX del visionario e vulanico Elon Musk, con a bordo gli astronauti NASA Bob Behnken e Doug Hurley in direzione della Stazione Spaziale Internazionale, in quello che sarà l’ultimo volo di collaudo del veicolo spaziale.

La diretta a questo link: https://www.facebook.com/malgradotuttow/