Studio legale Fasano: nuovo volto della rivista giuridica nazionale di diritto scolastico

Apertura del punto diritto scolastico anche nelle Madonie

Lo studio legale Fasano si conferma, ancora una volta, punto di riferimento per la legislazione di diritto scolastico, in ambito nazionale e regionale.

L’avvocato Angela Maria Fasano, esperta in Diritto del Lavoro e Diritto Scolastico, è stata scelta dalla nota rivista giuridica nazionale “Scuola Informa” come volto dei webinar formativi docenti e personale ATA, che la redazione pubblica nel suo canale ogni settimana.

La scuola e le sue norme rappresentano una branca del diritto del tutto autonoma, quanto complessa. Si può parlare, ormai, di diritto scolastico in senso stretto, al fine di individuare la copiosa legislazione in materia di istruzione, per il comparto scuola. Potremmo sinteticamente inquadrarla come un ramo del diritto pubblico che si occupa di un insieme molto articolato e farraginoso di norme indispensabili per affrontare le situazioni nel contesto scolastico.

Per questo le casistiche devono essere analizzate da professionisti esperti e ben qualificati.

Da questa importante iniziativa lo studio legale Fasano ha avviato, per tutte le Madonie, l’apertura di uno sportello di Diritto Scolastico con sede in Castelbuono, al fine di offrire al personale della scuola residente sul territorio, un servizio di assistenza, consulenza e rappresentanza, per tutte le questioni attinenti al diritto scolastico per il personale Docente, Ata e dirigenziale.

Studio legale Fasano vanta ben 12 punti di diritto scolastico, dislocati su tutto il territorio nazionale: Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta/Enna, Trapani, Napoli, Roma, Catanzaro, Bologna, Torino, Milano, Venezia.

La specificità del settore scolastico, infatti, quando deve affrontare la complessità di una questione facendo riferimento a molte fonti legislative, si caratterizza anche dal doverle analizzare in modo scrupoloso e attento. Motivo questo che impone anche una certa e nutrita eticità nell’approccio con il cliente. Da queste ultime riflessioni è nata l’iniziativa in oggetto.

Angela Maria Fasano, autrice di numerosi scritti e pubblicazioni, è il punto di riferimento per migliaia di docenti italiani, grazie alla competenza e professionalità acquisite in ben 20 anni di professione che hanno portato alla luce numerose vittorie nel campo della giurisprudenza scolastica e comunitaria. Oggi lo studio legale Fasano (che opera su tutto il territorio nazionale) vanta centinaia di contenziosi azionati in materia di legislazione scolastica, nonché, molteplici collaborazioni e consulenze per privati, istituti scolastici paritari, pubblica amministrazione e testate giornalistiche di diritto scolastico, qualificandosi quale punto di riferimento concreto per tutto il personale della scuola. Su www.avvocatofasano.com il curriculum completo.