Studio legale Fasano, per il quinto anno consecutivo, è studio legale dell’anno secondo una indagine del sole 24 ore

Lo studio legale degli avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano è ancora una volta sul podio degli studi legali di eccellenza Nazioni del Sud Italia e Isole in materia di Diritto del Lavoro.

A certificarlo, dopo una indagine compiuta su tutto il territorio nazionale il celebre quotidiano giuridico “IL SOLE 24 ORE”.

La ricerca ha coinvolto, al fine di garantirne la trasparenza e imparzialità, sole le segnalazioni di clienti, soddisfatti del servizio ricevuto.

Migliaia quest’anno le segnalazioni offerte dai clienti e operatori del settore per lo studio legale Fasano con sede a Palermo, Castelbuono (per tutto il polo Madonie e Roma).

Giunta alla quinta edizione l’indagine di Statista per il Sole 24 ORE è una mappa delle eccellenze del panorama legale del nostro Paese, sia a livello regionale sia per aree di attività.

Sono, infatti, 393 gli studi legali più segnalati del 2023 da clienti, avvocati, imprese e giuristi di impresa. Anche quest’anno tra gli studi legali con diversi riconoscimenti sono presenti i grandi nomi di matrice italiana e internazionale tra i quali è stato inserito anche lo Studio Legale Fasano specializzato in Diritto del lavoro.

“Questo riconoscimento – affermano gli avvocati Fasano – giunge per la quinta volta dopo molti anni di alacre e incessante lavoro volto costantemente a garantire un sempre più aggiornato standard qualitativo della prestazione. La cura del servizio e la soddisfazione del cliente sono gli obiettivi perseguiti dallo studio e questo riconoscimento ci consola e onora del fatto di esserci riusciti seppur dopo un periodo molto difficoltoso per ogni libero professionista”.

“Siamo sinceramente rimaste colpite qualche settimana fa quando é arrivata la notizia da parte del Sole24Ore – aggiungono gli avvocati” non ci saremmo mai aspettate che i nostri clienti, amici e collaboratori spendessero del tempo per segnalare la bontà del nostro lavoro e l’impegno che ogni giorno dedichiamo alla sua organizzazione. Evidentemente la devota dedizione alla professione forense, anche se talvolta può sembrare eccessivamente totalizzante, in realtà paga. Siamo onorati di questo riconoscimento d’eccellenza e manifestiamo grande gratitudine a tutti i nostri clienti e amici”.