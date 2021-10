Su TV2000 “I Presbiteri francescani Conventuali della famiglia FIASCONARO”

Lunedì 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, nella trasmissione televisiva di Paola Saluzzi “L’ora solare” alle ore 12,20, su TV2000 Canale 28 del digitale terrestre, si parlerà del libro di P. Felice Santi Fiasconaro che racconta in un volume di 750 pagine la vita e le attività degli otto presbiteri Fiasconaro nativi di Castelbuono, dei quali 5 sono deceduti e 3 ancora viventi.

La puntata nel giorno del Patrono d’Italia è dedicata ai figli di San Francesco con il racconto della vocazione di Fra Tommaso Farnè di Longiano; il reportage sull’ “Istituto Serafico” di Assisi che ospita sordomuti e ciechi e il servizio sugli otto frati Fiasconaro di Castelbuono.

Saranno presenti in studio, ospiti della giornalista Paola Saluzzi, i tre frati P. Felice Santi Fiasconaro, P. Paolo Fiasconaro e in collegamento dalla Sicilia P. Fedele Antonio Fiasconaro. Durante la trasmissione si alterneranno diverse immagini del paese di Castelbuono e le foto storiche tratte dal libro. Inoltre, si parlerà anche del recente libro “Frate movida – Mission possible sulle banchine del Tevere” di P. Paolo Fiasconaro, che racconta l’esperienza missionaria dei sette anni fra la gente della movida estiva romana.

Il volume era stato presentato a Castelbuono lo scorso 3 settembre nel chiostro di San Francesco dal Direttore di Tv2000 Vincenzo Morgante, dal vescovo di Mazara del Vallo Mons. Domenico Mogavero e dallo storico Salvino Leone. Prima della presentazione del libro, il sindaco di Castelbuono Mario Cicero ha dedicato con una targa una sala dell’ex convento di San Francesco a P. Giuseppe Antonio Fiasconaro, per dodici anni Ministro Provinciale di Sicilia e fondatore della Missione dei conventuali in Messico.

P. Paolo Fiasconaro