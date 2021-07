Summer Camp a Petralia Soprana dal 1 al 6 agosto

Iscrizioni entro il 26 luglio

Petralia Soprana, 21 luglio 2021 – Si rinnova l’appuntamento con Summer Camp organizzata dall’ASD Città di Petralia Soprana con il patrocinio del Comune. “Il divertimento è una cosa seria”: questo il motto dell’evento multisport che si svolgerà dall’1 al 6 Agosto presso il campo sportivo di SS. Trinità di Petralia Soprana

Le attività previste per l’edizione 2021 riguarderanno varie discipline e si svolgeranno in modo itinerante. Il Summer Camp è riservato a ragazzi di età variabile da 5 a 15 anni. Le attività sportive proposte sono: calcio, pallavolo, jujitsu, nuoto, orienteering, sport olimpici, giochi aquatici, passeggiata naturalistica, notte sotto le stelle e tante soprese.

Sarà una settimana intensa per i ragazzi che saranno coinvolti anche in attività ricreative e didattiche. Un’esperienza da non perdere. Il Campus multisportivo dell’Asd Città di Petralia Soprana si svolgerà in un ambiente sicuro e con tecnici specializzati.

Le iscrizioni scadono il 26 luglio. Per info e prenotazioni 389/0209198 e 333/4188175