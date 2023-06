Supergiovane: presentato il nuovo allenatore Vincenzo Porretto

É stato presentato ieri mattina il nuovo allenatore della Supergiovane Castelbuono. A guidare la compagine madonita nel campionato calcistico di Eccellenza 2023/2024 sarà Vincenzo Porretto.

«Con la società – le parole del nuovo mister – abbiamo parlato di un progetto per lavorare sulla prima squadra con un occhio particolare rivolto ai giovani. Idea che ho sposato pienamente e per la quale ho accettato l’incarico mettendomi a disposizione del sodalizio oro-nero. Dopo aver avuto il primo abboccamento con i dirigenti della Supergiovane, ho contattato il mio predecessore Totò Marandano al quale ho fatto i complimenti per il lavoro fatti negli ultimi due con risultati eccezionali, complimenti che faccio pure alla società ed ai ragazzi. Da lì parte il mio lavoro, la mia sfida in un campionato difficilissimo che affronteremo con la giusta dedizione e umiltà per puntare alla salvezza in un paese dove mi piace stare e lavorare».

Dopo avere tracciato il suo percorso di calciatore e allenatore, con presenza di secondo anche in serie D insieme a Francesco Di Gaetano con il quale ha lavorato in sinergia per diversi anni , mister Porretto ha fatto una prima analisi del prossimo campionato. «Troveremo sulla nostra strada squadre di piazze siciliane importanti come la Nissa, Favara, Mazara, Castelvetrano e tante altre che sono centri molto più grandi del nostro e già ricche di esperienza nella categoria. Noi dobbiamo fare la nostra strada, il nostro percorso di crescita per tutti, la dirigenza, io e la squadra con quella voglia di ben figurare che deve essere il nostro valore aggiunto insieme al calore dei nostri sostenitori che devono starci vicini ed incoraggiarci«.

Sulle prossime mosse ha dichiarato che «Stiamo già lavorando con il direttore sportivo Vincenzo Piro per la rosa della squadra. Tra qualche giorno daremo le prime indicazioni sulle conferme e sugli obiettivi dei rinforzi. Lavorerò anche sui giovani locali promettenti e meritevoli di essere inseriti nel giro della prima squadra».

In chiusura di conferenza l’appello lanciato dal presidente Vaccaro che si è rivolto a tutte le forze imprenditoriali di Castelbuono per sostenere la compagine. «Abbiamo bisogno di tutti – ha detto il massimo dirigente – la Supergiovane appartiene a Castelbuono e tutti dobbiamo sentirla nostra”.

Scheda biografica di Vincenzo Porretto: è nato a Palermo nel 1964. Ha cominciato da calciatore, nel ruolo terzino destro, nelle giovanili del Palermo, con Zdenek Zeman allenatore, per poi passare alla storica Bacigalupo e al Cantiere Navale. A seguire il passaggio a Partanna di Trapani con Silvio Iozzia allenatore, a Menfi, Lercara, Misilmeri, Palermo Azzurra, a Ficarazzi ed infine ai Rangers Palermo dove appese le scarpette al chiodo ha cominciato la carriera da allenatore nel 1998. La sua carriera da tecnico lo ha visto quasi sempre alla guida di settori giovanili nelle migliori scuole calcio palermitane: la Panormus e la Juventina. Da tecnico è tornato alla Fincantieri allenando la Berretti nazionale. E’ stato pure allenatore della rappresentativa provinciale giovanissimi e poi al Carini, sempre curando il settore giovanile. Dopo i tre anni trascorsi a Carini, dove vince il campionato, nasce il binomio con Ciccio Di Gaetano, ex vice allenatore a Trapani con Roberto Boscaglia, che segue come secondo a Paceco, in serie D, poi a Biancavilla, dove ottiene la promozione in D, a Palazzolo, nell’anno del Covid. Dopo l’esperienza nel siracusano il passaggio, sempre come vice di Di Gaetano, all’Akragas nel 2001 stagione sportiva ancora alle prese con l’emergenza sanitaria. A seguire il passaggio in Calabria al Cittanova ancora in serie D, chiudendo in sesta posizione, e l’anno scorso nono posto a Santa Maria del Cilento ancora nel campionato semiprofessionistico.

E adesso comincia l’avventura con la Supergiovane Castelbuono, alla guida della prima squadra in Eccellenza. La sfida è lanciata!