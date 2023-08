Supergiovane: Terzo posto alla Supercoppa Parco delle Madonie – Memorial Pietro Paolo Brucato. Adesso occhi puntati sulla partita di Coppa Italia col Geraci

Dopo il successo di Milazzo al VII Memorial “Marco Salmeri” è arrivato il terzo posto nel quadrangolare Supercoppa Parco delle Madonie – Memorial Pietro Paolo Brucato che si è disputato ieri sabato 19 agosto al Comunale di Petralia Sottana che si è concluso con la vittoria del Geraci che in finale ha battuto il Città di Castellana che ai rigori aveva superato la Supergiovane Castelbuono nella gara di semifinale mentre i geracesi avevano avuto ragione del Lascari-Cefalù.

Adesso comincia l’ultima fase di preparazione precampionato in vista dell’esordio stagionale 2023/2024 di domenica 27 agosto in Coppa Italia a Geraci.