Svolta Popolare non sarà parte attiva nella prossima competizione elettorale

(Riceviamo e pubblichiamo) – Un movimento politico va giudicato dalle scelte. Da come è riuscito a venire fuori dai giuochi e tatticismi sbagliati e non in linea con le esigenze della politica e degli elettori. In questa tornata elettorale tanti amici ci chiedono di far parte di una delle due squadre alternative all’attuale amministrazione.

Dopo una nostra collegiale disamina dei fatti, siamo giunti alla decisione unanime di declinare educatamente, come nel nostro costume, l’invito. La motivazione è che non ci sentiremmo a nostro agio nel prenderne parte attiva. La nostra storia politica, la nostra autonomia e la nostra libertà di pensiero e coerenza ci hanno sempre contraddistinto . Accettare l’invito significherebbe occupare una poltrona per il semplice segno di potere, in contraddizione palese con il nostro modo di intendere la politica.

Abbiamo provato, ormai da mesi, a creare una squadra unitaria con un solo candidato sindaco, in alternativa all’attuale. Ciò era una esigenza politica e un’opportunità non solo per vincere questa partita elettorale ma anche per realizzare una vera primavera politica per i cittadini di Castelbuono . Ricordiamo che noi ci abbiamo provato fino alla fine e, per questa ragione, non abbiamo nessun rammarico. Essendo venuta meno detta candidatura unitaria, coerenza e dignità ci impongono dunque di fare un passo indietro e ritirarci dalla campagna elettorale, dando spazio ad altri più motivati e disponibili. Certamente non gradiamo, ne vediamo di buon auspicio, ne possiamo condividere chi, fino ad oggi, ha utilizzato le porte girevoli della politica, cambiando casacca più volte.

Oggi ancor di più, siamo convinti di poter rappresentare -anche da esterni- gli elettori moderati, liberali e riformisti che condividono le nostre posizioni ed il nostro percorso proiettato al futuro. La coerenza politica paga sempre. Noi ci crediamo! Auspichiamo una serena e proficua campagna elettorale che porti al governo migliore possibile per il nostro paese. Un augurio di cuore alle tre liste e ai candidati Sindaci in lizza. Che vinca il migliore, per il bene di Castelbuono.