Svolta Popolare: appello per le primarie

(Riceviamo e pubblichiamo) – Le primarie come ulteriore ed ultimo appello che ancora facciamo ai due candidati Sindaci dei movimenti politici, “Cambiamo Castelbuono” e “Costituente per Castelbuono”.

Ribadiamo per l’ultima volta che le primarie restano l’unica soluzione per unire e non per dividere i due poli alternativi all’attuale amministrazione , per poter essere vincenti .

Le Primarie, amate o odiate, in certi casi si sono rivelate decisive e ciascuno le vive a modo suo, e questo è un fatto; ma se riusciranno davvero a tenere unite le forze politiche alternative , allora si potrà vantare la riuscita di quello che ad oggi appare come una sfida impossibile restando divisi .

Ma chissà ! Forse siamo ancora in tempo per una soluzione vincente ed unitaria, molto apprezzata dal paese e della società civile che si aspetta un solo candidato Sindaco ed un’unica quadra di governo in alternativa all’attuale amministrazione . Chissà !