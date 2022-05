Talk con i candidati a sindaco di Castelbuono – Domenica 22 Maggio alle 18:30 presso il Chiostro di San Francesco

Ascolta l'articolo

In vista delle imminenti elezioni amministrative del 12 giugno, abbiamo voluto disegnare un confronto aperto tra i tre candidati alla carica di Sindaco. Nel fare ciò, ci siamo posti una domanda: “quali prospettive di sviluppo sostenibile per la comunità di Castelbuono e per il territorio sono contenute nei programmi dei tre schieramenti?”. Intorno ad essa, abbiamo articolato due sessioni tematiche con relative domande per i candidati.

Le elezioni amministrative sono un momento cruciale per la vita culturale, politica e istituzionale di una comunità in quanto sintetizzano attraverso l’elezione di una compagine di governo quali mete di progresso umano, sociale ed economico caratterizzeranno l’azione politica e amministrativa per i prossimi cinque anni. Segnare questo tempo presente con una riflessione pubblica orientata a mettere in discussione tali mete ci è sembrata una rilevante occasione democratica per rafforzare la responsabilità di chi governa nei confronti della comunità amministrata e alimentare la relazione di fiducia tra candidati e cittadini.

L’evento è organizzato dall’associazione Social Green Hub (Castelbuono), è moderato da Vincenzo Vignieri,PhD (Ricercatore in Economia Aziendale, Università di Siena) e avrà luogo Domenica 22 Maggio presso il Chiostro di San Francesco.