Tensione in piazza tra il sindaco Cicero e un corriere

Momenti di tensione si sono registrati in piazza Matteotti (supra u ponti) ieri mattina, niente di particolarmente eclatante si direbbe, tuttavia a far notizia sono i due protagonisti quasi arrivati alle mani, un corriere ma soprattutto il sindaco Mario Cicero che – secondo una prima ricostruzione dei testimoni – contestava la presenza del mezzo del lavoratore in zona carico e scarico, ma secondo altri il primo cittadino avrebbe richiesto al corriere se avesse fatto il tampone prescritto da una recente ordinanza.

Da qui la veemente reazione del corriere che successivamente è stato multato.

Per dire, tra tamponi e multe, a Castelbuono non è proprio amore tra il sindaco e i corrieri.